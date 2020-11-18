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Otobüs terminali önünde yürek burkan görüntü

Şehirlerarası Eskişehir Otobüs Terminali önündeki sık sık görülen ve bankta oturup battaniyeye sarılarak geceyi geçiren bir vatandaşın durumu çevrede yaşayanların yüreklerini burkuyor.


Dondurucu Eskişehir soğuğunda bir battaniyeyle gece sokakta kalan vatandaş yürek sızlattı. Otobüs terminalinin yakınındaki taksi durağı arkasında bankta yaşam savaşı veren vatandaşa otogar çevresindeki esnaflar yardımcı oluyor. Yiyecek ve içecek ihtiyacı taksi esnafı ve çevre esnaflar tarafından karşılanan yardıma muhtaç şahsın, üzeri kirli olduğu için otogara alınmadığı iddia ediliyor.


Hava sıcaklığının gece saatlerinde eski derecelere kadar düştüğü Eskişehir'de sokakta kalan adamın, üstü kirli olduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği için otogara alınmadığını anlatan çevre esnafı, bu durumun sık sık yaşandığını anlatılar. Esnaf, yardımseverler tarafından yeme içme ihtiyacı karşılanan, evsiz olduğu veya evine gitmediği düşünülen vatandaşın, bulduğu bir battaniyeye sarınarak bank üzerinde yaşamaya çalışmasını şaşkınlıkla karşıladıklarını anlattılar.

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