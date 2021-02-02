Otobüs yolculuğu yapan FETÖ şüphelisi yakalandı

Ankara'dan Muğla'ya gitmek için şehirler arası otobüsle yolculuk yapan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Konya 1'inci Sulh Ceza Mahkemesinin kararı gereği hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak” suçundan arama kaydı bulunan I.G.D. isimli şüpheli Ankara'dan Muğla'ya yolcu otobüsüyle seyahat ettiği bilgisi alındı. İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsü Sivrihisar'da durduruldu. Yapılan kimlik kontrolü neticesinde şüpheli I.G.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak” suçundan adli makamlara sevk edildi.