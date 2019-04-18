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Otodan hırsızlık şüphelisi adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, iki ayrı tırdan toplam 4 bin TL değerinde 4 adet akü çalan 4 şahıs yakalandı.

Şüphelilerden 1'i adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece 01.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana gelen iki ayrı çekici (Tır) cinsi araçtan 4 bin TL değerindeki 4 akünün çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu, söz konusu 'Otodan hırsızlık' olaylarını şüpheli B.D. (20) ve yaşı küçük 3 şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekipler, şüphelileri saklandıkları kömürlükte yakaladı. Ayrıca çalınan aküler olay yerine yakın mesafedeki metruk bina içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Yaşı küçük 3 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şüpheli B.D. ise gözaltına alınarak, Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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