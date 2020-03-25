İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otogar virüs sebebiyle boş kaldı

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde korona virüsü nedeniyle seferler neredeyse yüzde 80 oranında düşerken, otobüsler ise yolcu olmaması sebebiyle boş gidiyor.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korona virüsü nedeniyle seferler neredeyse yüzde 80 oranında düşerken, otobüsler ise yolcu olmaması sebebiyle boş gidiyor.


Dünyayı saran ve Türkiye'yi de yakından etkileyen Korona virüsün etkileri, otobüs firmalarında da görülmye başladı. Korona virüse tedbir kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların yolculuk yapları da zorunlu olan durumların haricinde tavsiye edilmiyor. Yeni açıklanan genelgeye göre ise otobüslerin yüzde 50 doluluk oranında gitmesi ve daha fazla yolcu alınmaması gerekiyor. Otobüs firmeları ise uygulamayı doğru bulurken, zaten otobüslerin çok as kişiyle hareket ettiğini belirtti. Korona virüsten önce 116 seferi olan bir otobüs firması, şu an ise günde sadece 16 sefer yapıyor. Bir an önce Korona virüsten kurtulmak isteyen firmalar, çok fazla zarar ettiklerini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.