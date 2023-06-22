İhlas Haber Ajansı

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Otomobil bagajına yüklenen kapılar sürücüleri tedirgin etti

Eskişehir’de trafiğin yoğun olduğu caddede otomobilin bagaj kısmında kapı taşıyan sürücü, seyir halindeki vatandaşları tedirgin etti.

Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu caddede otomobilin bagaj kısmında kapı taşıyan sürücü, seyir halindeki vatandaşları tedirgin etti.


Tepebaşı ilçesi Aşağı Söğütönü Mahallesi üzerindeki araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerinde yolculuk eden sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Otomobilin bagajında taşınan kapılar, seyir halindeki diğer sürücüleri tedirgin etti. Kumaş ve bez parçaları ile aracın bagajına bağlanan kapıların tehlike oluşturması sürücülerin akıllarında soru işareti bırakırken, tedirginliğini gizleyemeyen vatandaşlar yolculuklarına başka şeritten devam etti. Otomobile yüklenen kapıların trafiği olumsuz etkileyebileceğini düşünen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarının kamerası ile kaydetti.

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