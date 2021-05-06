Otomobil hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de 3 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olarak yakalanan 2 şahıs sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, Şirintepe Mahallesi'nde park halindeyken silah zoruyla çalınan otomobille ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri, hırsızlık olayının şüphelileri F.I. ve M.Y.'yi saklandıkları ikamette yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin güvenlik sorgulamalarında 2 ayrı otomobil çaldıkları ve araçları bir süre kullandıktan sonra terk ettikleri tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının akabinde sağlık kontrolleri yapılmak üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kontrolleri tamamlanan F.I. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.