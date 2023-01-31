İhlas Haber Ajansı

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Otomobil hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı

Eskişehir’de otomobil hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de otomobil hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığı olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğün ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bahse konu araç Odunpazarı İlçesi'nde bulunurken, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli V.K. ekipler tarafından yakalandı.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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