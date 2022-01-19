Otomobil ile kamyon çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobil ve kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Eskişehir-Alpu yolunda meydana geldi. Alpu'dan Eskişehir'e doğru giden 34 BIJ 258 plakalı otomobil sürücüsü Burak Ö.'nün yağışlı hava ve karlı yol sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 42 D 1885 plakalı kamyon ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu, kamyonun sürücü Nazmi Y. kazayı yaralanmadan atlattı. Otomobil sürücüsü Burak Ö., ve yolcu olarak bulunan Emre T.(26), Özge T.(29) ve Serap K.(23) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralılardan Burak Ö. ve Emre T.'yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, Özge T. ve Serap K.'yı ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.