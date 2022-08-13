Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı

Eskişehir'de bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çifteler İlçesi'nin Eskişehir-Ankara karayolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa giren kamyona otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobilin ön kısmında büyük maddi hasar oluştu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.