İhlas Haber Ajansı

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Otomobil kamyona çarptı: 4 kişi yaralı

Eskişehir’de bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bir otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Çifteler İlçesi'nin Eskişehir-Ankara karayolu bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşağa giren kamyona otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobilin ön kısmında büyük maddi hasar oluştu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.


İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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