İhlas Haber Ajansı

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Otomobil kurtarıcı kamyona çarptı: 3 yaralı

Eskişehir’de bir otomobilin kurtarıcı kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bir otomobilin kurtarıcı kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Eskişehir-Alpu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 KV 490 plakalı otomobil, 26 VV 262 plakalı kurtarıcı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön tarafında büyük maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafiğin uzun süre tıkanmasına sebep olan kaza sonucunda otomobilde bulunan 2'si kadın 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan 3 kişinin, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.


Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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