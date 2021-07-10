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Otomobil satışında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de otomobil satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile yakalanan 1’i kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de otomobil satışı üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 75. Yıl Mahallesi TEKSAN Sanayi Sitesi'nde bulunan bir noterde şüpheli araç satışı meydana gelmesi üzerine harekete geçti. Arabanın satışını üzerine geçirerek parasını vermeden kaçmaya çalışan şüpheliler Burak M. ile Özlem Ç. kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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