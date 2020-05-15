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Otomobil tır dorsesine çarptı: 1 ölü

Eskişehir’de bir otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de bir otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir-Ankara istikameti 20'nci kilometrede gece saatlerinde Mehmet Gökçi idaresindeki 34 RNE 71 plakalı otomobil, 16 NFA 24 plakalı tırın sağ arka dorse kısmına çarptı. Kazada, araç içine sıkışan otomobil sürücüsü Gökçi olay yerinde hayatını kaybetti.


Çevredeki vatandaşların durumu jandarma ve bölge trafik ekiplerine bildirmesiyle bölgeye gelen ekipler, yol güvenliğini sağladı. Araç içine sıkışan sürücü için ise, itfaiyesi ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün cansız bedenini bulunduğu yerden çıkardı. Gökçi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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