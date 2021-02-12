Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir'de polisin kovalamaca sonucunda durdurduğu otomobilde kaçak yollardan içki satışı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'ne bağlı Tutan sokakta durumundan şüphelendikleri otomobilin durması yönünde ihtarda bulundu. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, uzun kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 90 adet bira, 1 adet şarap, alkol satışının sonrasındaki slip fişler ve çok sayıda siyah poşet ele geçirildi. Otomobilden alkol satışı yaptığı belirlenen H.F.S., E.A. ve M.G. gözaltına alınarak açıktan alkol satmak suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan 3 bin 150'şer lira para cezası ve ve adli işlem uygulandı.