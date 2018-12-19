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Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Eskişehir’de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Yaşar G. idaresindeki 26 FJ 405 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bayram Demir'e (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.


Demir'in cenazesi, yapılan incelemelerin akabinde otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gönderildi.

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