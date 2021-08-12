Otomobilin içindeki 1 milyon lirayı çalan 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de açık bir otoparkta bulunan otomobilin camını kırıp, içerideki 1 milyon lirayı çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesinde bulunan açık bir otoparkta S.S.'ye ait otomobilin camının kırılarak içerisinde bulunan 1 milyon liranın çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında incelenen iş yeri güvenlik kameralarından tespit edilen S.A., A.C. ve A.B. isimli şüpheliler saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde arama yapan ekipler, 607 bin lira ele geçirdi. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.