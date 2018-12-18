Otomobiliyle kanala uçan sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada su içindeki araçta sıkışan sürücü hayatını kaybederken, şahsın çocuğunun araç içerisinde olma ihtimali yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Sarıcakaya yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, 26 KA 554 plakalı otomobilin sürücüsü Tunca Kıran, Orta Mahalle çıkışında bulunan viraja geldiğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra Kıran'ın otomobili yoldan çıkarak önce su kenarında toprak istifinin bulunduğu tepeye çarptı, ardından takla atarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık, Eskişehir İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Bu esnada Kıran'ı kanaldan çıkarmak için suya giren bazı kişiler de başarılı olamadı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı. Eskişehir İtfaiyesi Sualtı Üstü Arama Kurtarma ekipleri, su içinde aracının içine sıkışan Tunca Kıran'ı 112 Acil Sağlık ekipleri koordinesiyle çıkardı. Sağlık ekiplerinin nabzının durduğunu belirlediği Kıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bebeğin suda olma ihtimali korkuttu

Ayrıca yaşamını yitiren Tunca Kıran'ın öğle saatlerinde bir arkadaşıyla konuştuğu ve aracıyla çocuğunu gezdirmeye çıkaracağının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekipleri su içinde adeta seferber oldu. Suyun dört bir yanı kontrol edilerek bebeğin suda olma ihtimaline karşı kanal baştan sona tarandı. Bu esnada bebeğin annesinin yanında olduğunun öğrenilmesiyle derin nefes alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Tunca Kıran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine götürüldü.