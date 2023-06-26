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Otopark girişindeki demir mazgalı saniyeler içinde çaldılar

Eskişehir’de bir apartmana ait otoparkın girişindeki mazgalı çalarak kullandıkları motosiklete yükleyen 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Eskişehir'de bir apartmana ait otoparkın girişindeki mazgalı çalarak kullandıkları motosiklete yükleyen 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.


Emek Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı görenleri hayrete düşürdü. Kimliği belirsiz 3 şüpheli, sepetli motosiklet ile bir apartmanın önüne geldi. Şüphelilerden 2'si apartmanın garaj girişine yöneldi. Garaj girişinde yerde bulunan demir mazgalı saniyeler içinde söken şüpheliler, motosikletin sepetine yükledi. Yaklaşık 2 metre olan mazgalı sökerek motosikletin sepetine yükleyen şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı.


Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık olayı hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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