ÖTV zammı galerileri tenhalaştırdı

Resmi Gazete de yayınlanan düzenlemeyle birlikte kısa süre önce yürürlüğe giren ÖTV zammı galericilerin iş yerlerini boş bıraktı. Sıfır olarak tabir edilen araçların fiyatında artış yaşanırken, bu durum ikinci el araç piyasasını da dolaylı yoldan etkiledi. Otomobil galericileri ise yaşanan durgunluğun önüne geçmesi için yol arıyor. Bazı galericiler ÖTV zammını olumlu karşılarsa da, sürekli oynama yapan fiyatın sabitlenmesi için kışın gelmesini bekliyor. Eskişehir Otomobil Sanayisinde bulunan galericiler, ÖTV uygulanmadan önce haftalık 10 araç satarken, şuan bu satışlar 2'e araca düştüklerini belirtti.

“Otomobil satmak isteyen herkes beklemede”

Yaklaşık 30 yıldır otomobil sektöründe galerici olarak çalışan Yılmaz Yalçınkaya, en son gelen zammın yeni araçlara gelse de, ikinci el araçlarına da çok net etkilediği belirtti. Yalçınkaya, “ÖTV zammı geldi ve şu anda hareket iyice durdu. Bıçak gibi kesti işlerimiz. Zaten araba fiyatları ikiye katladı. ÖTV zammı ile birlikte fiyatlar uçtu. Böyle olunca millet arabalarına biniyor. Alan satan yok. Piyasa durdu ihtiyacı olan satacak arabasını, ama şu anda herkes beklemede” diye konuştu.

“Sıfır zamlandı ise benim ikinci elim de zamlandı”

ÖTV zammı normalde sıfır kilometre araçlara yansıması gerekirken, ikinci el araç satıcısı da bundan payını almak istiyorlar. Konu ile ilgili örnek veren Yalçınkaya, “1.3'e kadar olan araçlarda zam yok 1.6'dan sonraki araçlarda zam var. Onlar da sıfır araçlarda yüzde 40 oranında bir zam var. Bu da ikinci elleri aksediyor. Tabii ki de o da yüzde 40 değil de, yüzde 10 civarında bir zam oluyor. 60 bin liralık bir araba şu anda yüzde 10 gibi bir zamla 66 bin lira gibi bir rakama çıktı. Yani ÖTV zammı insanları ikinci ele aks ettiriyor. Yani adam diyor ki, ‘sıfır zamlandı ise benim ikinci elim de zamlandı'. Ama diyeceksiniz ki ‘satılıyor mu?'. Zaten arabalar ikiye katladı, bir de ÖTV zammı geldikten sonra insanları iyice bocaladı” dedi.

“Kışın fiyatlar yerinde kalırsa yeter”

Yaz sezonun son günlerinde gelen ÖTV zammı nedeniyle durgunluk yaşayan esnafın umudu kışa kaldı. Kışa aylarında fiyatlar inmezse de yerinde kalması halinde galericiler mutlu olacakları belirtti. Yalçınkaya, “Kışın piyasa oturmuş durumda. Şu pandemiden dolayı hareket yok. Bu dürüst ilerledi, ölümler daha arttı. Herhalde önümüzdeki aylarda herkes evine kapanacak gibi. Fiyatlarında aman aman çıkacağını zannetmiyorum. Düşüş olacağını zannetmiyorum, ama yerinde sayar. Bence sabit kalması bizim açımızdan da iyi. Çünkü artık yerinde durmuyor fiyatlar. Yerinde durursa ben razıyım. Yatıyoruz, kalkıyoruz zam geliyor. Kim koyuyor, kim belirliyor? İnsanlar kendileri belirliyor bu rakamları. Kişi, ‘benim aracım daha iyi' diyor, ‘değişeni yok' diyor. ‘Benim ki o zaman diğerinden 10 bin lira fazladır' deyip kendi kafasından belirliyor. O aracı da birisi alıyor. Kazara aldıktan sonra 50 bin liralık araba 60 bin liraya satılıyor. Diyor ki; ‘bu araba 60 bin liraya satıldı'. Sonra eksper birleşmiş gibi fiyat oluyor. Bu saatten sonra bu durum dursa herkes için ideal olacak” şeklinde anlattı.

“Biz daha zam getirmedik, diğerler yaparsa birde zorundayız”

Eskişehir'de bulunan diğer bir otomobil galericisi Safa Güngören ise, ÖTV zammını olumlu karşıladı. ÖTV geldikten sonra piyasa satışlar bir anda hızlanırken, şuan düştüğü belirten Güngören, “Son 1 ila 1 buçuk senedir araç artışları çok yüksek rakamlarda piklere ulaştı. ÖTV zammı genel olarak insanlar tarafından araç piyasasını düşeceğine inanıyorlardı. Fakat bu ÖTV zammı gelince biraz daha korkuya kapıldılar. Devletin ilk açıklamasından sonra ben piyasadaki değişikliklerden sonra bir an hızlandı, şu anda tekrar sabit seviyeye oturdu. ÖTV satışlarını daha çok sıfırı etkiliyor. Sıfır da ÖTV artışları olunca doğal olarak ikinci el fiyatları da artıyor. Biz kendi fiyatlarında çok yansıtmadık şu anda, ama doğal olarak diğerleri yansıtınca bizde yansıtmak zorunda olacağız” diye belirtti.