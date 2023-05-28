Oy kullanmaya gelen parkinson hastasına polisler yardım etti

Eskişehir'de oy kullanmak için tekerlekli sandalyeyle okula gelen 66 yaşındaki parkinson hastasını, görevli polis memurları sandık salonuna taşıdı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan Cumhurbaşkanlığı seçimi oy kullanma işlemleri için Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Şeker İlkokulu'na ailesiyle birlikte gelen Havva Altıntaş, okulda görevli polisler tarafından oy kullanacağı sandığın bulunduğu kata çıkarıldı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için okula gelen Havva Altıntaş, polis memurlarının yardımları sonucu 2310 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

“Vatanımız milletimiz için oy kullanmaya tabii ki geleceğiz”

Parkinson hastası eşini oy kullanması için okula getiren Hasan Altıntaş, şu ifadeleri kullandı:

“Oy kullanmaya vatanımız milletimiz için tabii ki geleceğiz. Polislerden Allah razı olsun. Yardımcı oldular. Yalnız tek bir eksik var, asansörlü okul olsaymış daha iyi olurdu.”