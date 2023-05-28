Oy kullanmaya giden seçmene bu kez pilav ayran sürprizi

Eskişehir'de 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ilk tur seçiminde oy kullandığı okulda çay, kahve, şeker ikramıyla karşılaşan vatandaşlar, ikinci tur seçimi için gittiği aynı okulda bu kez pilav ayran dağıtımı yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda vatandaşların oy verme işlemleri sürüyor. Sabah saat 08.00 itibariyle oylar sandıklarla buluşurken, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanan vatandaşlara okul bahçesinde kolonya, çay, su ve kahve ikram eden Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, bu sefer de başka bir ikram sürpriziyle karşıladı. Okul bahçesine giriş yapan vatandaşlar karşılarında pilav ve ayran dağıtımıyla karşılaştı. Oy kullanma işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar kurulan masada görevliler tarafından dağıtılan pilav ve ayranlardan aldı. Pilav ve ayranlardan alan vatandaşlar böyle ikram için Kabadayı'ya teşekkür ederek, diğer okullara da örnek olmasını diledi.

“Mahallelimizle buluşmak için bir fırsat olarak görüyoruz”

Meslek Liseleri Aileler Buluşuyor projesi çerçevesinde böyle bir etkinlik yapmayı düşündüklerini belirten Okul Müdürü Sırrı Kabadayı, “Biz iki hafta önceki seçimde mahallede bulunan seçmenler okulumuzda oylarını kullandılar. Vatandaşlarımıza ihtiyaçları olabilir düşüncesiyle çay, kahve ve sus ikramında bulunduk. Bu haftadaki seçimde de okulumuzun öğrencileri ve öğretmenlerimizle birlikte bir ikramda daha bulunulanım dedik. Meslek Liseleri Aileler Buluşuyor projesi çerçevesinde böyle bir etkinlik yapmayı düşündük. Bugün de gelen misafirlerimizi küçük de olsa bir pilav ayran ikramıyla karşılıyoruz. Bunu da mahallelimizle buluşmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Okulların daha fazla ilgi görmesi için bu tür jestlerle daha anlamlı hale geleceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İnsanların böyle bir ilgiyle karşılandıkları için oldukça memnun olduğunu da dile getiren Kabadayı, “Biz de bu ilgiden dolayı memnunuz. Vatandaşlarımızın da bu tür olumlu geri bildirimleri de bizi mutlu ediyor. Seçimin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm seçmenlerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir gelecek diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“Böyle ikramlar seçmene daha da moral oluyor”

Oy kullanmaya geldiği okulda pilav ayran sürpriziyle karşılaşan eğitimci yazar Mustafa Kantarcı, böyle ikramların oy kullanan seçmene moral olduğunu ifade ederek, “Bu seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten de Okul Müdürü Sırrı Kabadayı herkese örnek olacak davranışta bulundu. Burada vatandaşları pilavıyla, ayranıyla, şekeriyle karşılıyor. Bu seçmene daha da moral oluyor. Yani geleceğimize daha da ümitle bakıyoruz. Sırrı Kabadayı'ya bu davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Diğer okullara da bu tip davranışların örnek olmasını diliyorum. Türk milletinin geleneği, göreneği de böyle. Gelen misafire ikram yaparlar, biz de buraya misafir olarak geliyoruz. Türk milleti, 1'inci seçimde de yüzde 90 civarında bir katılım gösterdi. Biz ne kadar bu tür davalarımıza sahip çıkarsak, ülkemiz o kadar kalkınacak ve o kadar ileri gidecek. Ben katkıda bulunan bütün seçmenlerimize teşekkür ediyorum, bu seçimin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Son sözü halkımız söyleyecek”

Pilav ayran dağıtımının güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren vatandaşlardan Aziz Kartal ise, “İnsanların birbirine karşı kenetlenmesi, sevgi saygı ortamında olan bir nevi paylaşımcılık. Böyle ikramların olmasını beğeniyoruz. Sabah geldik oyumuzu kullandık, pilavımızı yedik, ayranımızı içiyoruz. Böyle bir ikram dağıtımını beklemiyorduk, hoşumuza gitti. Seçim devletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Halkımız ne derse o olsun. Kazanan iradeye saygı göstermek lazım. Birer oyumuz var kullandık, gidiyoruz. Son sözü halkımız söyleyecek” dedi.