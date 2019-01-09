Öykü atölyesinde kayıtlar başlıyor

Odunpazarı Belediyesi'nin Göztepe Mahallesi'nde bulunan 75.Yıl Parkı'na gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için açtığı Gelecek Atölyesi, çalışmalarına devam ediyor.

Oyunculuk, fotoğraf, video eğitimi, diksiyon, grafik-tasarım, şan, vurmalı çalgılar, gitar, görsel sanatlar ve etkili iletişim dallarında ücretsiz eğitim çalışmaları gerçekleştirilen ‘Gelecek Atölyesi'nde, öykü atölyesi açılacak. Eskişehirli başarılı öykü yazarı Münevver İzgi tarafından verilecek olan öykü atölyesinin kayıtları 16 Ocak Çarşamba sona erecek. Kontenjan sınırı bulunan Münevver İzgi ile Öykü Atölyesi için bilgi almak isteyen vatandaşların (0222) 237 14 80 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekleri belirtildi.