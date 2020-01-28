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Oyun hamuru kutusunda uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonunda oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonunda oyun hamuru kutusuna uyuşturucu gizleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgilere göre; Dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan zanlı Ü.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


'Oyun hamuru kutusuna uyuşturucu madde'


Öte yandan Narkotim ekiplerince, zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada; oyun hamuru kutusuna gizlenmiş bin 161,8 gram gelen afyon sakızı ile 336,38 gram reçine esrar, 65 adet metadon uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirmişti.

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