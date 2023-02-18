Oyuncak silah ile soygun girişiminde bulunan şüpheliler yakayı ele verdi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir kuyumcuda soygun ihbarı alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri kısa sürede yakalarken, olayda kullanıldığı iddia edilen silahın oyuncak olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin silahlı soygun yaptığı ihbarını aldı. Bir kuyumcu dükkanında meydana geldiği bildirilen soygun için çalışma başlatan ekipler, iş yeri sahibi ile birlikte H.A. isimli şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirdi. Olayda kullandığı iddia edilen silahı inceleyen ekipler, silahın oyuncak olduğunu tespit etti. Olay yerinden kaçan diğer şüpheli B.B., ise ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.