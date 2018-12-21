Oyuncaklar ihtiyaç sahipleri için kumbarada

"Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" sloganıyla yola çıkan Adalet İlkokulu öğrencileri "Haydi Sen de Oyna" projesine katıldı.

İlkokul öğrencilerinin katıldığı proje kapsamında okulda bir oyuncak kumbarası oluşturuldu. Öğrencilerin evlerinden getirdikleri oyuncakları kumbarada biriktirilmesi sağlandı. Kumbarada biriktirilen oyuncakların oyuncak ihtiyacı olan çocuklara ulaştırılacağı belirtildi. Proje Koordinatörü Adalet İlkokulu sınıf öğretmeni Erdem İpek, "Haydı Sen de Oyna" projesinin kendi okullarında başladığını, e Twinning kapsamında Eskişehir'de 10 okulun ülke genelinde ise 131 öğretmenin projeye dahil olduğunu ve projenin ülke geneline yayıldığını söyledi.

Proje kapsamında okula ziyarette bulunan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, paylaşmanın ve yardımlaşmanın farkındalığının hedeflendiği projeye katılımlarından dolayı Adalet İlkokulu yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti. Proje etkinliğine katılan e -Twinning il koordinatörü Gülşah Sarıkaya'ya da projeye desteklerinden ötürü teşekkür edildi.