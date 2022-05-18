Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği çerçevesinde düzenlenen ‘Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum Programı'nın katılım sertifikaları dağıtıldı.

Anadolu Üniversitesi'nde 2021-2022 Güz ve Bahar Eğitim Öğretim dönemlerinde Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum Programı'nın katılım sertifikaları, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan törenle gerçekleştirildi. Sertifika törenine Kuruluş Müdürü Ayla Aydeniz, Müdür Yardımcısı Muhammed Sağır, Hasan Hüseyin Taytak, Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bahadır Yanık, Program Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Nil Göksel ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı.

“Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliğimizi diğer alanlarda da geliştirmeyi hedefliyoruz”

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yanık, “Video konferans aracılığıyla yürütülen bu program sayesinde, çocuklarımızın yaşlarının getirdiği sonsuz merak duygusunu yabancı dil becerilerini geliştirmek adına harekete geçirdik. Farklı Web 2.0 araçları kullanarak A1 ve A2 seviyesinde sunulan ders içeriklerinin aktarılmasındaki değerli desteklerinden dolayı başta Öğr. Gör. Dr. Nil Göksel'e ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ederim. İlerleyen dönemlerde de benzeri iş birliklerini yapmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Öğrencilerin ilgisini çekecek ders içerikli oyunlar hazırladık”

Düzenlenen programın yürütücülüğünü yapan Öğr. Gör. Dr. Göksel ise, “Bu programla haftada iki gün olmak üzere, toplam 108 öğrenci ile 12 hafta boyunca bir araya geldik. A1 ve A2 seviyesinde sunduğumuz ders içeriklerinin aktarılması sürecinde Kahoot, Quizizz, Wordwall ve Voscreen gibi oyunlaştırma tabanlı çevrim içi değerlendirme araçlarını kullandık. Öğrencilerin ilgisini çekecek ders içerikli oyunlar hazırladık. Böylece öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine ve eksiklerini tamamlamalarına yardımcı olduk” şeklinde konuştu.