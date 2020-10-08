(Özel) 20 yıl sonra genç âşıklar gibi poz verdiler

Tam 20 sene önce evlenen Bilir Çifti, o yıllarda dış çekimin pek fazla yaygın olmaması sebebiyle, sadece stüdyoda fotoğraf çektirebildi. Evliliklerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra dış fotoğraf çekim yaptırmak isteyen çift, verdikleri pozlarla adeta gençlere taş çıkardı. Yeni evli gibi kameranın karşısına geçerek poz veren Ercan ve Saadet Bilir, bu güzel anlarını albümlerinde saklayarak hayallerini gerçekleştirdiler. Adeta yeniden evleniyormuş gibi makyajlarını yaptıran, kıyafetlerini giyen ve çekim için hazırlık yapan çiftin mutlulukları ise yüzlerinden okundu.

“20 yıl sonra dış çekim yaptırıyoruz”

Çok mutlu olduklarını ifade eden Ercan Bilir, “2000 yılında evlendik. Milenyum çağı diyebiliriz. Biliyorsunuz o zaman dış mekân çekimi yoktu. Şimdi yeni yeni çıktı. O yüzden arkadaşlar da sağ olsun bize önderlik yaparak 20 yıl sonra dış fotoğraf çekim yaptırıyoruz. Biz de genciz. Bakmayın öyle olduğumuza. Ruhumuz çok genç. Herkes zamanını güzel yaşasın. Her şey zamanında güzel. Gün geçtikçe her şey değişiyor, ama zamanımızda olmayan şeyler bizi de kıskandırmıyor değil. Biz de o yüzden böyle bir şey yapalım dedik” dedi.

“Gençlere evliliklerindeki sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum”

Yıllar sonra yeni evliler gibi poz vererek dış çekim yaptıran Saadet Bilir ise, “Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Mutluyuz. 20 yılımızda böyle bir şey yapmak bizi çok mutlu etti. Gençlere evliliklerindeki sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.