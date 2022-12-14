(ÖZEL) 4 kadının hikâyesi Sardunya Apartmanı'nda gücünü gösterecek

Eskişehir Tiyatro Mita ekibi yönetmeni Zeynep Şen, 26 Şubat'ta gösterime girecek olan Sardunya Apartmanı adlı oyunda farklı mesleklerden bir araya gelen tiyatrocuların 4 kadının hikâyesine can verdiğini belirterek, “Kadınlar güçlüdür” mesajına vurgu yaptı.

Kadınların her şeye rağmen güçlü olabildiklerini anlatmak amacıyla Sardunya Apartmanı adlı oyunun gösterimine gün sayıyor. Çeşitli mesleklerden bir araya gelerek provalar yapan amatör tiyatro oyuncuları, kadınların toplum içerisinde önemli role sahip olduğunu anlatmak istiyorlar. Drama yönetmeni ve tiyatro yazarı olan genç sanatçı Zeynep Şen, “Vermek istediğimiz mesaj, kadının güçlü olduğudur” şeklinde konuştu.

“İyi bir enerji yakaladık”

Mita Eskişehir adlı gurubun oluşumundan bahseden eğitmen Şen, “Geçen sene sahne üzerinde çok iyi bir enerji yakaladık. Doğaçlardaki oyunculuklar ve enerjimiz o kadar yüksekti ki bu durumu seyircilerle paylaşmalıyız diye düşündük. Sonrasında ise Mita'yı kurmaya karar verdik. Anton Çehov'un Ayı adlı oyununu sergiledik. Oyun epey beğenildi ve Samsun'a turneye çıktık. Orada da güzel dönütler aldık ve bu işi devam ettirdik” dedi.

“Seyirciler 4 kadın karakterin hikâyesini izleyecek”

“Bugün Sardunya Apartmanı adlı oyunun provasını yapıyoruz” diyen Şen, “Sardunya, bir kadın oyuncudur ve ağırlıklı olarak kadınların yer aldığı bir tiyatro topluluğuyuz. Ben kendim de bir kadın yönetmen olduğum için kadın oyunlarına ağırlık veriyoruz. Oyunun içeriğine çok fazla değinmeden küçük detaylarla tarif etmem gerekirse; seyirciler 4 kadın karakter izleyecek. Hepsinin ağır ve güçlü hikâyeleri var. Komşu olan bu kadınlar, karakterlerden birinin evinde birlikte bir gece geçiriyorlar. Göreceğiz ki tüm farklı hikâyelere rağmen kadınlar, güçlüdür. Vermek istediğimiz mesaj da tam olarak budur” ifadelerine yer verdi.

Tiyatro yolculuğunun üniversite yıllarında başladığını dile getiren genç psikolog Melike Sevgi Ünlüer, “Yaklaşık 4 yıldır sahnelerdeyim. Oyunculuk tecrübem çocuk oyunları ve yetişkin kadrolarında şekillendi. Daha sonra ise Zeynep'in drama ve doğaçlama kursunda aldığım eğitimler sonucunda Tiyatro Mita ile tanıştım. Geçen yıl Anton Çehov'un Ayı adlı oyununda Bayan Popov karakterini canlandırdım. Bu sene ise Sadunya Apartmanı'nda Asya rolünü oynayacağım” diye konuştu.

“Psikolog olabilmenin faydasını sahnede görebiliyorum”

“Benim için empati kurabilmek ve o karakterin gözünden yaşadıklarına bakabilmek önemli bir konudur” diyen Ünlüer, “Bir psikolog olabilmenin faydasını sahnede görebiliyorum. İnsanı hem sosyolojik olarak hem de bireysel anlamda karakteri anlamak ve anlamlandırmak bana çok şey katıyor. Sergilediğim oyunla birlikte benim için güzel bir tecrübe oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.

“Gün içerisinde bir nevi doğaçlama yapıyoruz”

14 yıldır Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Özlem Beceren, “Çocuklara karşı güç içerisinde bir nevi doğaçlama yapıyoruz. Bu sefer tecrübelerimizi yetişkin seyirciler önünde sunabilmek benim için çok farklı olacak. Sardunya Apartmanı isimli oyunumuzu 26 Şubat Pazar günü oynayacağız. Tüm tiyatroseverleri gösterimize bekliyoruz” şeklinde aktardı.