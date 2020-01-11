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(Özel) Aç kalan kurt mahalleye indi

Eskişehir’de soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köye inen kurt, güneşin doğuşunu çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı.

Eskişehir'de soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köye inen kurt, güneşin doğuşunu çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı.


Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Türkmen Tokat Mahallesi'ne sabah saatlerinde aç kalan bir kurt indi. Zorlu kış şartlarından dolayı yaşam alanının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, güneşin doğuşunun fotoğrafını çekmek isteyen bir vatandaşın objektifine yansıdı. Bir anda kurdu karşısında gören vatandaş şoka uğradığını söyledi. Bölgede bir süre yiyecek arayan kurdun daha sonra yerleşim yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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