(ÖZEL) Alkol şişesiyle taksiye binmek isteyince

Eskişehir'de elindeki alkol şişesiyle taksiye binmek isteyen alkollü şahıs, bunu kabul etmeyen sürücünün başına elindeki şişe ile vurunca sürücünün saldırısına uğradığını iddia etti.

Olay dün akşam 18.10 sıralarında Deliklitaş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Taksiciye saldırdıktan sonra aldığı darbeler üzerine olay yerinden uzaklaşan E.Ç. “Taksiciler dövdü beni. Neden dövdüklerini bilmiyorum, sadece taksiye binmek istemiştim” dedi.

Olayı tam olarak hatırlamadığını söyleyen E.Ç. sağlık ekipleri gelene kadar bir esnafın verdiği sandalye üzerinde uyukladı. Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre E.Ç., kendisini aracına almayan sürücüye sinirlenerek kafasına elindeki içki şişesi ile vurarak yaraladı. Neye uğradığını şaşıran sürücü de kendisini savunup alkollü şahsı darp etti, ağzı burnu kanayan saldırgan daha sonra genç olay yerinden uzaklaştı.