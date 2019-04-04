(özel) Altına taksitin ilk meyvesi Anneler Günü'nde

Kuyumcu esnafının uzun bir aradan sonra kavuştuğu altın ve mücevher takıdaki taksit dönemi geçtiğimiz hafta tekrar başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 27 Mart tarihinde yayımlanan karar ile basılı ve külçe halinde olmayan ürünler kredi kartına 4 taksit ile alınabilecek. Alınan bu karar kuyumcu esnafını oldukça memnun ederken, pazardaki rahatlama henüz gerçekleşmedi. Kararın faydalarının pazarda hissedilmesi için en yakın 12 Mayıs Anneler Günü ve yaklaşan düğün sezonu bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, “Kredi satışlarımız olmadığı zaman yılbaşı ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kuyumcu esnafı olarak baya mağdur olduk. İnşallah bunun meyvesini 12 Mayıs Anneler Günü'nden itibaren alacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

“Hepimiz ilerisi için çok umutluyuz”

Başkan Ercan Arıyürek, kredi satışlarının olmadığı özel günlerde kuyumcu esnafı olarak mağdur olduklarını ifade etti. Pazarda henüz bir rahatlamanın olmadığını ve kararın meyvelerini ilk olarak 12 Mayıs Anneler Günü'nde görüleceğini ifade eden Arıyürek, “Aşağı yukarı 6 ay kadar önce BDDK tarafından kuyumculara taksit yasağı getirildi. Ondan sonra Türkiye Kuyumcular Birliği'ndeki bütün başkanlarımızla birlikte BDDK'ye yaptığımız müracaatlar sonunda Mart ayının sonunda tekrar kuyumculara taksit getirildi. Bu bizim için çok sevindirici bir olay oldu. Bunun bir noktası var. Sadece 14 ve 22 ayar işçilikli ürünlerde taksit imkânı, çeyrek altın gibi sarrafi ürünlerinde tek çekim imkânı var. Bizler de buna çok sevindik. Hepimiz ilerisi için çok umutluyuz. Çünkü bu kredi satışlarımız olmadığı zaman yılbaşı ve 14 Şubat Sevgililer Gününde kuyumcu esnafı olarak baya mağdur olduk. İnşallah bunun meyvesini 12 Mayıs Anneler Günü'nden itibaren alacağımızı tahmin ediyorum. Önümüzde de yaz var. Yaz ayının da getirdiği bir düğün mevsimi olduğu için bu taksitli satışlar bu kuyumcu esnafına çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyim. Henüz vatandaşımız imkânı tam olarak bilmediği için daha bir hareketlilik yok ama ileriki zamanlarda bu kendisini gösterecek. İlk başta biz Anneler Günü'nde biz taksitli satışların faydasını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“4 taksit yeterli değil ama hiç yoktan iyi”

Son olarak kuyumcu esnafları olarak taksit sayılarının artmasını istediklerini belirten Arıyürek, “4 taksit iyi bir şey, ama biz bunun 4 yerine 6, hatta 8 taksit olmasını istiyoruz. Altın fiyatlarının artması insanların alım gücünü azalttı. Bu taksit olayı olduğu zaman insanlar peyderpey ödeyeceği için daha düzgün bir şekilde alışveriş edecekleri kanaatindeyim. 4 yeterli değil ama hiç yoktan iyi” şeklinde konuştu.