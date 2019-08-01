(Özel) Ayşe Sultan'nın puşidesi yenileniyor

Sultan 1'inci Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'a ait puşide Maraş tekniği ile Eskişehir'de yenileniyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde Osmanlı hanedanlarının puşidelerinin yenilemesine devam ediliyor. Enstitüde son olarak Sultan 1'inci Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'a ait puşide Maraş tekniği ile yenileniyor. Yaklaşık 4 ay önce başlanan puşidenin 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Puşide hakkında konuşan usta öğretici Aynur Uzun, Puşide yapımının sabır gerektirdiğini belirtti."Puşideyi, Osmanlı hanedanının türbe örtüsü olarak tabir edebiliriz" diyen Uzun, “Bu puşidemiz Sultan 1. Ahmet'in kızı Ayşe Sultan'a ait ve bu yıl biz yapıyoruz. Başlayalı 4 ay oldu. 2020'nin Haziran ayına kadar bitirip teslim etmemiz gerekiyor. Puşide işini 30 senedir yapıyorum ve 9 yıldır Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde çalışıyorum. Gençlerimiz açıkçası el nakışına pek ilgi göstermiyor” şeklinde konuştu.

Bir diğer usta öğretici Hatice Derebeyi ise, “Bu puşidemizi Maraş tekniği ile 4 aydır işliyoruz. 2020'nin Haziran ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Önceki işlediğimiz puşide 6 parçaydı bu 4 parçadan oluşuyor. Daha sonra bitim aşamasında dikilip türbesine yerleştiriliyor” dedi.