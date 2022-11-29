(ÖZEL) Bacağı kırılan köpeğin yardımına hayvan severler koştu

Eskişehir'de sağ ön bacağı zarar gören ve hayvan severler tarafından veterinere götürülerek tedavi ettirilen sokak köpeği, hayatının geri kalanına üç bacakla devam edecek.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan şehir çöplüğündeki sokak hayvanlarına yönelik besleme yapan hayvan severler, sağ ön ayağı eklem yerinden kırılmış bir köpeği fark etti. Bacağı çok kötü bir durumda olduğu dışarıdan bakıldığında net bir şekilde anlaşılan köpeğe, yem ve su verildi. Üç bacağı üzerinde hareket eden ve acı çeken talihsiz hayvan, tedavisi için özel bir veteriner kliniğine götürtüldü. Burada tetkikleri yapılan köpeğin bacağının, araç çarpması sonucu bu hale geldiği öngörülürdü. Uzmanlar tarafından köpeğin ön bacağına ampütasyon işlemi uygulandı. Bacağı alınan talihsiz hayvan, yaklaşık 7-8 aylık iyileşme süresince gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Hayatının geri kalan kısmını 3 ayak üzerinde sürdürmek zorunda olan köpeğe, hayvan severler tarafından yuva aranıyor.

“Çok yorgun ve bitap görünüyordu”

Köpeği bulan Kemal Aybars, “Besleme yaptığımız esnada talihsiz köpeğimizle karşılaştık. Araç çarpması sonucu sağ ön ayağının bu duruma geldiğini tahmin ediyoruz. Verdiğimiz mamaya dahi yürümekte güçlük çekiyordu. Çok yorgun ve bitap görünüyordu. Onu tedavi altına alınması için veteriner kliniğine ulaştırdık. Burada ameliyat ile sorunlu olan bacağının alınmasına karar verildi ve işlem yapıldı. Şimdi durumu iyi görünüyor. Belli bir müddet gözetim altında tutulacak daha sonra ona yuva bulmaya çalışacağız” dedi.