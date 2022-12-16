(ÖZEL) Bacakları protez olan simitçinin ‘elim kolum' dediği aracını çaldılar

Eskişehir'de yaşayan ve bacakları protez olduğu için yürümekte güçlük çeken Bülent Boyacı'ın motosikleti kilitli garajından çalındı. Simitçilik yapan ve tezgâhı ile evi arasındaki 5 kilometrelik mesafeyi motosikleti ile kat eden Boyacı, ‘elim, ayağım' dediği aracının bulunmasını bekliyor.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarında simitçilik yaparak geçimini sağlayan Bülent Boyacı'nın motosikleti geçtiğimiz cumartesi günü kiraladığı ve kapısı kilitli olan garajından çalındı. Bir fabrikadan malulen emekli olan ve 13 senedir de simitçi yaparak geçimini sağlayan Boyacı'nın ayaklarındaki sağlık probleminden dolayı yürümekte güçlük çektiği için motosiklet ile ulaşımını sağlıyordu. Çalınan motosikletinin yokluğunda çaresiz kalan Boyacı'nın adeta boynu bükük kaldı. Her gün Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki evinden Vişnelik Mahallesi'ndeki simit tezgâhına gelmek için 5 kilometrelik yol kat eden Bülent Boyacı, motosikletinin yokluğunda ulaşımda oldukça zorlanıyor. Motosikletinin yokluğunda ne yapacağını kara kara düşünen talihsiz adam, sesinin duyulmasını istiyor.

“Benim yüreğimden vurdular”

30 bin TL'lik motosikletinin çalınması hakkında konuşan Bülent Boyacı, ‘yüreğimden vurdular' diyerek mağduriyetini özetledi. Motosikletinin sadece bir ulaşım aracı olmadığını, kendisinin eli ayağı olduğunun altını çizen Boyacı, “Cumartesi günü gece saatlerinde garajımdan 30 bin TL değerindeki motosikletimi çaldılar. Şuanda ben çok mağdurum, taksi ile evimden tezgâhıma git-gel yapıyorum, yalnız yaşıyorum. Benim motosikletimi çalarak ciğerimi kopardılar. Engelli olarak plakalığında ibre vardı, 6-7 yıldır kullanıyordum. Benim iki ayağım protez, belimden rahatsızlığım var, 10 adım dahi yürüyemiyorum, sabahları taksi ile işime geliyorum. Burada yıllardır sevilen, sayılan bir esnafım. Benim motosikletim bulunmazsa hayatım felç, her şeyim o benim sadece motosiklet değildi yani. Benim yüreğimden, canımdan vurdular. Emekli maaşım ayrıldığım eşime ödemlerim var, oğlumun evlenmesi için kredi çekmiştim oraya da kesiliyor yani çok az bir ücret kalıyor bana. Bütün gelirim bu simit tezgâhı. Elim ayağımdı o motor benim. Valilik, kaymakamlık tarafından benim mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Çalındığı günden beri çocuklar gibi ağlıyorum. Polise gerek şikâyetlerde bulundum yaklaşık 1 hafta oldu, ama hala bir haber yok” diye konuştu.