(ÖZEL) Başıboş sokak köpekleri site sakinlerini bezdirdi

Eskişehir'de bir site içerisinde bulunan başıboş sokak köpeklerin sürekli saldırısına uğradıklarını belirten çevre sakinleri, adeta canlarından bezdiklerini anlatarak daha kötü sonuçların ortaya çıkmaması için bir önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundular.

Eskişehir 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir site içerisinde yaşayan başıboş köpekler, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşatıyor. Köpeklerin daha önce birçok kişiye saldırdığını ifade eden site sakinleri, saldırgan hayvanların özellikle çocuklar için tehlikeli olduğunu söyledi. Başıboş köpeklerin son zamanlarda daha fazla saldırganlaştığının altını çizen mahalleli, köpekten korunmak için taş atmaya kalktığında da hayvanseverler tarafından şikâyet edildiğini ifade etti. Hiçbirimiz hayvan düşmanı değiliz diyen Türker Bolar, “Ben de köpek besliyorum, ama sokak köpekleri tehlikeli, birisi ölse bunun sorumlusu kim olacak. Yetkililerden yardım istiyoruz” dedi.

“Biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları biz de besliyoruz ama site içerisinde beslenmesi ine karşıyız”

Geçtiğimiz günlerde gelinin başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradığını dile getiren Niyazi Şimşek, bu saldırganlığın daha kötü sonuçlara yol açabileceğini düşündüklerini söyledi. Köpeklerin tüm mahalleli için tehlikeli olduğunu dile getiren Şimşek, “Köpekler gelen geçen kişiler hariç site içerisindeki insanlara saldırıyor ve bunların içerisinde benim gelinim ve torunum da var, onlara saldırırken engelledik. Taş atıyoruz fakat taş atmamıza rağmen hayvanseverler şikâyet ediyorlar ve bize ceza kesmeye geliyorlar. Biz hayvan düşmanı değiliz, hayvanları biz de besliyoruz ama site içerisinde beslenmesi ine karşıyız. Aynı zamanda elimizde raporlar var, yetkili kişilerin bunu duymasını istiyoruz. Akşamları gezinti yapamıyoruz, çoluk çocuk ihtiyar herkese saldırıyorlar, bunun önlemini bir şekilde almaları lazım. Tabii tedirgin oluyoruz yani ister istemez, tamam kontrolleri yapılmış, küpeleri var ama 2 gün sonra 3 gün sonra hasta olmayacakları ne malum? Elimizde ısırdıklarına dair raporlarımız var “ dedi.

“Allah korusun çocuk ölseydi ne olacaktı?”

Başka bir site sakini Türker Bolar, geçtiğimiz aylarda köpeklerin bisikletiyle yoldan geçen bir çocuğa da saldırdığını, korkan çocuğun bisikletten düşerek hafif yaralandığını söyledi. Kendisinin de hayvan beslediğini, hayvanları çok sevdiğini ama tehlikeli olanlar için bir çözüm yolu gerektiğini belirten Bolar, kendilerini korumaya kalktığında da şikâyet edildiklerini söyledi. Kendisine saldıran köpeği taşla korkutarak kendisini korumak istediğini dile getiren Bolar, “Şimdi şöyle, ben 2 tane olaya tanık oldum. Birincisi komşumun oğlu, sanırım 10-12 yaşlarında bir çocuğa saldırmalarıydı. Neticede çocuk burada kalmıyor, akşamüzeri geçerken köpekler saldırdı. Çocuk öyle bir irkildi ve öyle bir bağırdı ki korkuyu anlatamazsın. Üçüncü kattan hoplayıp yardım edesim geldi. Hani bağırdık, çağırdık ama çocuk onu yaşadıklarını eminim ömür boyu yaşayacak. Ondan 2 ay önce yine orada otururken, yine aynı köpekler bisikletle gelen bir çocuğa saldırdı. Çocuk orada düştü, ya kafasını çarpmış olsaydı? Yani ölmüş olsaydı ne olacaktı? Şikâyet ediyoruz, Köpekler alınıp, aşılandı deniliyor. Peki, aşılandı, yine ısırıyor. Biz bunları kuduz olduğunu söylemiyoruz, biz bu köpekler tehlikeli diyoruz. Yani yetkililere sesleniyorum, gelsinler şu 75. Yıl Mahallesi'ne bir baksınlar. İnsanlara saldırıyorsa ne tedbir gerekiyorsa, onun alınması gerekiyor. En az hayvanseverler kadar hayvanları seviyoruz ama hayvanların sevileceği yer ya insanın evi olmalı ya da ayrı bir alanı olmalı. Orada beslersin, ne beslersen besle kanun sana neyi müsaade ediyorsa onu beslersin” şeklinde konuştu.