(ÖZEL) Bir yanda milyonluk evler diğer yanda viraneler

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de aralarında 100 metre olan iki mahalledeki yapılaşma farkı gözle görülür şekilde dikkat çekerken, bir yanda milyonluk evlerin yanı sıra diğer mahalledeki virane evler bulunuyor. Vatandaşlar ise, iki farktan dolayı yetkililere tepki gösterirken, kendi mahallerine de 4 kat imar istiyor.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Vadişehir ve Çankaya mahallelerinde bulunan imar farkı göze çarpıyor. Çankaya Mahallesi'nde bazı bölgelerde 2 kattan fazla verilmeyen imar izni, bölgeye 100 metre uzaklıktaki Vadişehir Mahallesi'ne verilmesi vatandaşların tepkisine neden oluyor. Bahse konu Çankaya Mahallesi sınırları içindeki bölgede 2 kata kadar imar izni verildiği öğrenilirken, bölgeye 100 metre yakındaki ve Vadişehir Mahallesi'ndeki 4 katlı ve milyonlarca TL değerli yapılar dikkat çekiyor. İki mahalle arasındaki bina yapısı ve kalitesi göze net bir biçimde çarpıyor. Vadişehir Mahallesi'ndeki binalar dayanıklı ve depreme dayanıklı olduğu görülürken, Çankaya Mahallesi'ndeki yapıların daha eski olduğu gözlendi. Uzun yıllardır kat artırımı bekleyen Çankaya Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen seçim sözlerinin tutulmasını bekliyor.

“Burada 2 kattan fazlasına izin yok”

İmar izni verilmeyen Çankaya Mahallesi'nde oturan arsa sahibi Davut Kılıç, yaşanan duruma anlam veremediğini söyledi. Mahallesinin ve arazinin altının kaya olduğunu iddia eden Kılıç, “Ben bu mahallede yaklaşık 30 yıldır yaşıyorum, ama bu evde 20 yıldır bulunuyorum. Az ileride yapılan inşaatların bir dairesinin 3- 4 milyon TL olduğu söyleniyor. Bize 2 kat altı garaj olarak izin veriliyor, ama başka yerlere altı garaj 4-5 kat izin verilebiliyor. İleride hatta Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) binaları var, 7-8 katlı ama yine burada yine bir izin yok. Bu belediyenin bileceği bir iş, örneğin Batıkent Mahallesi'ne 8-10 kat veriyor yine şehir merkezine de öyle. Ama burada 2 kattan fazlasına izin yok. Ya herkese aynı davranılsın ya da buraya da izin verilsin. Sebebi de açıklanmıyor, sebebi sorulduğunda ‘zemin zor' deniyor ama buranın altı hep kaya zemin olduğunu biliyorum. Toprağın, suyun bol olduğu yere 8 kat izin verilikken kayanın üzerine 2 kat veriliyor. 200 metre ilerimizde yeni yapılan binaların dairelerinin fiyatlarını bizzat sordum 3 milyon 4 milyon olduğunu öğrendim. Arada kilometrelerce fark yok ki aramızdaki mesafe 200 metre” dedi.