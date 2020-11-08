İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel bireyler atölyelerine kavuştu

Tepebaşı Belediyesi İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla verilen aranın ardından yeniden faaliyete geçti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın örnek projelerinden biri olan Engelliler Montaj Atölyesi pandemi dolayısıyla verdiği aranın ardından yeniden çalışıyor. Tepebaşı Belediyesi'nin Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi, korona virüs dolayısıyla Mart 2020'de faaliyetlerini durdurmuştu. Alınan pandemi tedbirlerinin ardından yeniden atölyelerine kavuşan özel bireyler, tekrar çalışmaya başladıkları için çok mutlu olduklarını söylüyor. Özel bireyler, tedbirler kapsamında 4-5 kişilik gruplar halinde merkeze geliyor. Servise binmeden önce ateş ölçümleri yapılan bireyler, servis araçlarında, atölyede ve yemek molalarında sosyal mesafeli, maskeli ve siperlikli şekilde bulunuyor. Ayrıca İbrahim Ethem Kesikbaş Montaj Atölyesi de düzenli olarak dezenfekte ediliyor.



Yeniden üretmenin keyfini yaşıyorlar


OSB'deki fabrikalar için kit gruplama, alt menteşe, köşe koruyucu, kit sıralama, ayarlı ayak, profil, su tahliye borusu kapakları ve hazne kapağı gibi parçaların üretimini gerçekleştiren bireyler, yeniden çalışıyor olmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor.


Sedat Aydoğan isimli özel birey, “Atölyemizi kapalıyken çok özlemiştim, ayarlanabilir ayak ve kapak yapıyorum. Çalışmayı da çok özledim. Ahmet Ataç'ı çok seviyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Bir diğer öğrenci Uğur Onan da “Çalışmayı çok seviyorum. Köşe koruyucu yapıyorum. Burada olmayı seviyorum. Aylardır evdeydim ve çok özlemişim. Ahmet Ataç'a da teşekkür ediyorum” dedi.


Merkezde demonte parça üretimi yapan bireylerden Ahmet Bozokluoğlu ise, “Burada olduğumda iyi hissediyorum. Pandemi yüzünden gelememiştik. Şimdi yine çalışıyorum, özlemişim. Başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Burak Belyurt da atölyede olmayı özlediğini söyleyerek, “Aylardır evdeydim, özlemişim vallahi. Malzemeleri yapıyorum, burada çalışmayı seviyorum. Ataç Başkanı da çok seviyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.