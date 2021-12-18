(ÖZEL) Bu altına talep yok

Bir gram altının alt kategorisi olarak üretilen 0,25 gram ağırlığındaki altın, işçilik maliyetinin diğerlerine göre fazla olmasından dolayı az sayıda üretiliyor. Kapalı kutu içerisinde saklanan 0,25'lik altın, hem çok bilinmemesi hem de ince bir yapıya sahip olmasından dolayı pek tercih edilmiyor.

Eskişehir'de 13 yıldır kuyumculuk yapan Engin Polat, 0,25 gramlık altının fiyatlarında da ciddi artış yaşandığını belirterek, tercih edilmemesinin sebeplerini vurguladı. Polat, bu altının genellikle düğünlere giden vatandaşlar tarafından satın alındığını da sözlerine ekledi.

Çeyrek gram olarak bilinen altının basımının da az olduğunu söyleyen Polat, “Son dönemlerde altının çok yükselmesiyle gramın alt kategorilerindeki 0,25-0,50 gram altınlar çıktı. Bunlarda yüksek işçilik maliyetleri dolayısıyla pek talep görmüyor şu an. Eskiden düğünlere gidenler ‘elim boş gitmeyeyim' mantığıyla 0,25 gram altın alıyorlardı. Şimdi 0,25 gramın fiyatı bile 225-230 TL civarında. O yüzden 0,25 gramın da bir hükmü kalmadı. Gram, çeyrek ve cumhuriyet tercih ediliyor. O yüzden 0,25 ve 0,50 gram altınlara ilgi azaldı yani. 0,25 gramlık altınların çok fazla basımı olmuyor. 0,25 gram altının 1 grama göre işçiliği daha fazla olduğu için biz de müşterilerden gelen altınlara dönüyoruz. Gidip de 0,25 gram almıyoruz. Şu an yarım gramlar 450 TL civarında, 1 gram altın ise 910 TL civarında oldu” dedi.