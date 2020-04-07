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(Özel) Bu da 'Otomatik Dezenfekte Yolu'

Eskişehir’de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, vatandaşların toplu halde bulundukları ortamların daha güvenli olması için yeni bir proje geliştirilerek ’Otomatik Dezenfekte Yolu’ yapıldı.

Eskişehir'de Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında, vatandaşların toplu halde bulundukları ortamların daha güvenli olması için yeni bir proje geliştirilerek 'Otomatik Dezenfekte Yolu' yapıldı.


Son günlerde dünyada ve Türkiye'de görülen ve bir çok can kaybına yol açan Korona virüs Covid-19 ile ilgili vatandaşlar ve yetkililer tüm önlemleri alıyor. Vatandaşların kullandıkları dezenfektanlar, Korona virüse karşı alınan en büyük önlemlerden biri olurken, Eskişehir'de geliştirilen proje ile kapalı alanlar ise daha güvenilir bir hal alacak. Virüsten korunmak amacıyla yapılan 'Otomatik Dezenfekte Yolu', kapalı alanlarda insanların virüse karşı aldığı önlemi daha da arttırıyor. Tamamı yerli olarak üretilen 'Otomatik Dezenfenkte Yolu', bir sensör yardımıyla çalışıyor. Bu alandan geçen insanları algılayan sensör yardımıyla vatandaşların üzerinde dezenfektan sıkılıyor. Böylece vatandaşların virüslerden korunması amaçlanıyor.



"Ürünümüzde kullanılan dezenfektanların bile C belgesi var"


Projenin üreticisi Mustafa Yıldız, sistemin tamamen yerli olduğunu ve insanların üzerilerinde bulunan bütün kötü mikroorganizma ve bakterileri temizlediğini ifade etti. Projeden bahseden Yıldız, "Tamamen otomatik bir sistemdir. Sistemimiz sensör gördüğünde çalışır. Ayrıca dezenfektan dolu bir bidonu komple depoya dökmenize gerek yok. Biz onu dalgıç sistemiyle kendi deposuna aktarabiliyoruz. Alışveriş merkezilerinde, sağlık kurumlarında, belediyelerde ve insanların toplu olarak bulundukları alanlarda kullanılabilecek bir sistem. Süresini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Sensör gördükten sonra isterseniz 10 saniye, 20 saniye ya da 1 dakika süresini ayarlayabilirsiniz. Üzerindeki yazılar değişebiliyor. Üretimi tamamen kendimize aittir. Tak çalıştır şeklinde olduğu için fişe takıldıktan sonra hemen çalışır, her hangi bir kurulumu yok. Sadece Korona virüs değil, insanların üzerilerinde bulunan mikroorganizma ve bakterileri başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yok edebiliyor. Bu sistemle çalışıyor. Ürünümüzdeki tüm malzemeler yerlidir. Ürünümüzde kullanılan dezenfektanların bile CE belgesi var. Sistemin de otomatik dezenfektan yolu olarak CE belgesi mevcuttur" dedi.

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