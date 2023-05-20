(ÖZEL) Bu dükkânları her yağmurda su basıyor

Eskişehir'de yağan yağmurlar sonrası yolları göle dönen, birçok bölgesinde su baskını yaşanan Baksan Sanayi Sitesi esnafı, artık bu durumdan kurtulmak istiyor. Esnaf benzer durumun her yağışta yaşandığını anlatarak yıllardır Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) sıkıntıyı çözemediğini iddia ettiler.

Eskişehir'in kent merkezinde özellikle hafta başında bu yana sağanak yağış zaman zaman etkili oldu. Yoğun yağış sonucunda bazı alt geçitlerde su birikintisinden dolayı araç trafiği olumsuz etkilenirken, vatandaşların hayatı yer yer olumsuz etkiledi. Özellikle geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra yaklaşık 1 buçuk saat yağan yağmur, her zamanki gibi yüzlerce iş yeri bulunan Baksan Sanayi Sitesi esnafını zor durumda bıraktı. Esnafın, altyapı noksanlığından dert yandığını bölge adeta sular altında kaldı. Bazı esnafların işletmelerini su bastı. Yağmur suyunu kova ve paspaslarla tahliye ettiğini belirten esnaflar, çok sayıda ürünün zayi olduğunu belirtti. Altyapı sorunu nedeniyle ESKİ'ye başvurduklarını söyleyen vatandaşlar, yeterli bir çalışmanın olmadığından söz etti.

“Kanalizasyonlar kapalı ve biz muhatap bulamıyoruz”

Baksan Sanayi Sitesi'nde esnaf olan Serkan Yazılıtaş, yaşadıkları sor durum hakkında, “Sadece bu yağmur değil, her yağışta biz böyle etkileniyoruz. Her yağışta genel itibariyle Baksan sanayi Sitesi'nin yüzde 90'nını su basıyor. Yolları görüyorsunuz, bu düzelmiş hali. Dünden beri su çekilmedi, kanalizasyonlar kapalı ve biz muhatap bulamıyoruz. Herhâlde bizim işimiz biraz bürokrasiye takılıyor biz de mağdur oluyoruz. Biz bu durumun giderilmesini istiyoruz. Altyapımız iyi değil, yollar çok kötü ve bütün sokaklarda problem var. Bizim ürünlerimiz genellikle ağaç hammaddeli ürünler. Benim işyerimde ürünlerim zarar gördü. Ortalama 3-5 bin lira zararım var dükkânımda” dedi.

“Her dükkânda bin TL zarar olsa, zaten 3 milyon yapar”

Baksan Sanayi Sitesi'nde komşunun ve kendisinin dükkânının su bastığını belirten Murat Yıldız, toplam zararın çok yüksek meblağ olduğuna değinirken şöyle konulmaya devam etti;

“Benim depolarıma normalde tuttuğum malzemenin yüzde 30'u var buna rağmen zararım 70-80 bin lira. Ama benimkiler kaba malzeme, burada inşaların makine ve ürettikleri ürünler var. bir mobilyacı arkadaşımız iki dairenin mutfak dolaplarını yapmış dün. Sudan dolayı emekleri boşa gitti. Bu arkadaşımınız zararında tahmini olarak 50-60 bin lira. Elektrik tesisatları zarar görüyor, depolanan malzemeler zarar görüyor. Benim tahminim sanayi sitesinin toplam zararı milyon TL'nin üzerinde. Burada 3 bin dükkân var, her dükkânda bin TL zarar olsa, zaten 3 milyon yapar.”

“Suyu buradan kovalarla kendi imkânlarımızla tahliye ettik”

Baksan Sanayi Sitesi'nde komşunun ve kendisinin dükkânının su bastığını belirten Murat Yıldız ise, “İki gündür yağan yoğun yağmur sebebi ile dükkânımız balçık ile kaplandı. Görüyorsunuz bütün ürünlerimiz mahvoldu. Burası komşumun dükkânı, ama benim ki de farksız değil. Bütün malzemelerimiz zarar gördü. Makinamızın ana kartı yandı. O ana kart 40 bin TL. Biz bu duruma çare istiyoruz. Dün suyu buradan kovalarla kendi imkânlarımızla tahliye ettik. Yapabileceğimiz, vidanjörümüz yok. Belediyeden hizmet bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.