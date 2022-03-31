(ÖZEL) Bu yöntem bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu

Dr. Cengiz Ovalı ve ekibi, gerçekleştirdikleri koroner bypass ameliyatında küçük kesi (minimal invaziv) yöntemi ile bir hastayı daha sağlığına kavuşturdu.

Ekip, Afyonkarahisar'dan gelen 56 yaşındaki Mustafa Balaban'nın iman tahtası olarak bilinen kemiğini kesmeden, sol meme altına yaptıkları 6 santimlik kesiden koroner bypass ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Operasyonun ardından Doç. Dr. Cengiz Ovalı; bu yöntemle yapılan hastaların ağrılarının çok daha az olduğunu, herhangi bir kısıtlama olmadan ilk günden itibaren her türlü hareketleri yapabildiğini, istediği şekilde yatabildiğini, araba sürebildiğini ve kısa süre içerisinde iyileşerek günlük aktivitelerine dönebildiklerini belirtti.

Doç. Dr. Ovalı, halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen küçük kesi ameliyatlarının diğer cerrahi bölümlerde olduğu gibi kalp cerrahisinde de yaygınlaştığını anlattı. Ovalı, "Klasik kalp cerrahisinde iman tahtası olarak bilinen sternum kemiği yaklaşık 30 - 35 santim kesilip göğüs kafesi açılmaktadır. Küçük kesi ameliyatları (minimal invaziv) ise meme altına ya da üstüne yapılan 6 - 7 santimlik kesi ile yapılmakta ve hiçbir kemik kesilmemektedir. Bu yöntem hastaların daha hızlı iyileşmesine olanak sağladığı için hastalar tarafından daha fazla tercih edilir hale gelmektedir. Bu ameliyatlar özellikle kemik iyileşmesi geç olan yaşlı, diyabetik ve kronik hastalara umut olmaktadır. Herhangi bir kemik kesilmediği için hastalar oldukça kısa sürede normal yaşantısına dönebilmekte ve hızlı iyileşme sağlamaktadır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda; her türlü kapak cerrahisi ve kalp deliklerinin onarımı yapılabildiği gibi koroner bypass ameliyatları da yapılabilmektedir. Bu tür ameliyatlarda ileri teknoloji ürünü cerrahi aletler ve ekipmanlar kullanılmaktadır ve ameliyatı gerçekleştiren cerrahi ekibin eğitimi ve tecrübesi operasyonun başarısı için büyük önem taşımaktadır. Biz, küçük kesi ameliyatlarına ilk olarak bir yıl önce kapak ameliyatları ile başladık ve bugüne kadar ara vermeden yüze yakın hastaya uyguladık. Kapak hastalarından başka kalbi delik olanları ve kalbinde tümör olanları da bu yöntemle başarıyla ameliyat ettik. Ameliyatını yaptığımız hastamızda ise bu yöntemi kullanarak koroner bypass ameliyatını gerçekleştirdik. Küçük kesi ile Eskişehir'de ilk kez koroner bypass cerrahisi yapılmış oldu ve ülkemizde de kapalı ameliyatı yapan nadir merkezler arasına girdik" dedi.

“Ameliyattan bir gün sonra yoğun bakımdan servise çıktı”

Doç. Dr. Cengiz Ovalı, "Yoğun bakımda birkaç saat sonra makinelerden ayırdık ve yürüttük, yan yatmak dâhil istediği şekilde yatmasına da müdahale etmedik. Hiçbir kemik kesilmediği için ağrısı son derece az oldu ve bir gün sonra servise çıkardık." diye belirtti.

“İstediğim şekilde yan yatabiliyorum”

Göğüste ağrı şikâyeti ile Afyonkarahisar'da hastaneye giderek kalp ameliyatı olması gerektiği söylenen ve kliniğe gelen Mustafa Balaban ise, ameliyat sonrası kendisini yeniden sağlıklı hissettiğini söyledi ve "İman tahtamın kesilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyordum. Kapalı yöntemle ameliyat olmamdan ve sağlığıma kavuşmuş olmamdan dolayı çok mutluyum. İstediğim şekilde yan yatabiliyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum” dedi.