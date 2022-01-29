(ÖZEL) Buz tutan sulama kanalında çocukların tehlikeli oyunu

Eskişehir'de buz tutan sulama kanalının üzerinde yürüyen çocuklar yürekleri ağza getirdi.

Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sulama kanalı, soğuk havanın etkisiyle dondu. Buzla kaplanan kanalı gören çocuklar, donan suyun üzerinde yürüdü. Çocukların buzda yürüdüğü anlar kameralara yansıdı. Kanalın içerisinde çocukları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Porsuk Çayı başta olmak üzere donan su yüzeylerine çıkılmaması yönünde yetkililer tarafından birçok uyarı yapılmasına rağmen, çocukların kanalı kullanarak karşıdan karşıya geçmesi hayrete düşürdü. Buzun sağlam olması nedeniyle çocukların tehlikeli oyunu, herhangi bir sorun yaşanmadan sona erdi.