(özel) Çiftler artık masraflardan kısıyor

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla düğün sezonu da yavaş yavaş açılmaya başladı. Birçok çift, yeni bir hayata evet diyecekleri an için gün sayarken esnaflar da dört gözle alışveriş yoğunluğunu bekliyor. Buna rağmen düğün alışverişinin değişmezi olan gelinlikçilerde beklenen ilgi henüz oluşmuş değil. Geçen senelere göre piyasada bir düşüş gözlemlenirken, ilgi gösteren çiftler ise özellikle kiralık ürünleri talep ediyor. Gelinlik tasarımcısı Bahriye Turay değişen pazarla ilgili yaptığı açıklamada, “Müşteriler daha uygun tarzda bir şeyler bakmaya çalışıyorlar. Güzelliğinden veya kendi zevklerinden ziyade ‘Daha uygun gelinlikleriniz hangileri?' tarzında sorular ile geliyorlar” dedi.

“Daha çok kiralığa yöneliyorlar”

Tasarımcı Bahriye Turay, gelinliğe olan talebin geçen senelere düştüğünü ve talep edilenlerin ise daha çok kiralık olduğunu belirtti. Müşterilerin çok fazla masraf yapmak istemediğini belirten Turay, “Sezonun yaklaşmasıyla birlikte taleplerimiz yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Biraz yavaştı ama artık hızlanıyor. Geçen seneye göre biraz düşüş var. Ramazan ayı erken geldiği için mi düşüş var? Yoksa evlilikle alakalı bir şey mi var? Bilmiyorum ama geçen seneye göre düşüş var. Pahalılık da biraz insanları geri çekiyor. İnsanlarda seçimden sonra gelelim düşüncesi de olmuş olabilir. Müşteriler daha uygun tarzda bir şeyler bakmaya çalışıyorlar. Güzelliğinden veya kendi zevklerinden ziyade ‘Daha uygun gelinlikleriniz hangileri?' tarzında sorular ile geliyorlar. Kiralık verdiklerimiz daha fazla oluyor. Çünkü satılık gelinliklerde yer sıkıntısı olacağı için daha çok kiralığa yöneliyorlar. Satılık ve kiralık arasında da aşağı yukarı bin lira - 700 lira gibi bir fark var. Önümüzdeki dönemlerde de artık daha çok yoğunlaşmasını bekliyoruz. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha düşük talep ama yoğunluk artık olacaktır” şeklinde konuştu.