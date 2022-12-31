(ÖZEL) Çip uygulaması birçok fayda sağlayacak

Mehmet Kızılinler, kedi ve köpekler için uygulanan çipleme tarihinin son günü olduğunu vurguladı. Ülke genelinde yapılan çalışmaları anlatan Kızılinler, Türkiye'de son iki yıldır özellikle hayvanları koruma kanunları çerçevesinde kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesiyle alakalı bir çip uygulaması devreye girdiğini söyledi. Veteriner Hekim Mehmet Kızılinler, “Hayvanları kimliklendirme mesesi aslında yıllardır Türkiye'nin eksikliğini hissettiği bir konuydu ve ülkemizdeki hayvanların birçoğu iki yıl öncesine kadar kayıt altında değildi” dedi.

“İnsanlar hayvanlarını rahatlıkla sokağa terk edebiliyordu”“

Çiplendirme uygulaması öncesi sahipli hayvanların sokağa terkiyle alakalı ve insanların sorumluğunu yerine getirmemesiyle ilgili ciddi problemlere yol açıyordu” diyen Vet. Kızıninler, “Hayvanların üzerinde küpe, çip gibi herhangi bir işaretleme olmadığı için insanlar rahatlıkla hayvanlarını sokağa terk edebiliyorlardı. Bunun yanı sıra Türkiye'de pek çok hayvan türüyle birlikle kedi ve köpek sayısının, ırkının ve türünün bilinmemesi adına ciddi bir dezavantajdı” dedi.

“Geçmişe bakıldığında şu an kayıtlarda çok fazla sayıda kedi ve köpek kimliklendirildi”

Uygulamaya iki yıl önce kedilerin çiplendirilmesiyle başlanıldığını aktaran Vet. Kızılinler, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Geçen yılın sonunda aslında kedilerin çiplendirme tarihi dolmuştu ama bir yıl daha hak tanındı. Bu yılın başından itibaren de köpeklerin çiplendirilmesiyle alakalı çalışmalar yapıldı. Geçmişe bakıldığında şu an kayıtlarda çok fazla sayıda kedi ve köpeğin kimleklendirildiğini görebiliriz. Özellikle Veteriner Hekim Merkez Konseyi ve veteriner hekimlerin odalarının vatandaşı doğru yönlendirmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımızın da emeği ile birlikte ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Son bir aylık dönemdeyse veteriner kliniklerimizde ağır bir iş yükü oluştu. Fakat biz hiçbir zaman hayvan sağlığını ötelemeden kayıtlarla alakalı sorumluluklarımızı veteriner klinikleri olarak yerine getirdik. Keza Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki arkadaşımızın da hayvan sağlığı konusunda çok farklı işleri olmasına rağmen sorumluluklarını yerlerine getirdiler ve hep birlikte epey mesai harcadık. Hatta ülkemizde son 15 gün içerisinde yurtdışından kaynaklı olarak bir çip sorunu meydana geldi. Tüm bunlara rağmen ilgili bakanlığımız, insanların işlerini kolaylaştırmak adına bir beyanname sistemi getirdi. Bu sistemle pek çok hayvanda çip olmamasına rağmen kayıtla alakalı durumları hepimizin işlerini kolaylaştırdı.”

“Sokaklarda çok ciddi bir hayvan varlığımız var”

“Tüm çabalarımıza hayvan varlığımızın yüzde 40'ının henüz çiplenmediğini net bir şekilde söyleyebiliriz” diyen Kızılinler, “Bu durum özellikle gelecek yıl çip taktırmamış vatandaşlarla olarak cezai işlem uygulaması yürürlüğe gireceği için ciddi problemlere sebep olabilir. İlaveten daha büyük bir sorun var ki, hayvanlarını çiplendirmeyen insanlar onları sokağa atma yolunu da seçebilir. Zaten sokaklarda çok ciddi bir hayvan varlığımız var. O yüzden veteriner hekimler olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'mızdan çipleme olayının 1 yıl daha uzatılmasını rica ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Oğulcan Öner

