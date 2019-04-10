(Özel) Çizdiği karakterlere hayat vererek şehirleri tanıtıyor

Eskişehir'de, aldığı KOSGEB desteği ile hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Çiğdem Dedeoğlu, neredeyse tüm Türkiye'nin marka elçisi haline geldi. Dedeoğlu, ekibiyle birlikte yaklaşık 35 il için tasarladığı karakterlerle hem bölgenin tanıtımı yapılıyor, hem de marka değeri yükseltiliyor.

Bir kaç yıl önce çalıştığı işinden ayrılarak hayalini kurduğu mesleği yapmak isteyen Çiğdem Dedeoğlu, açtığı grafik tasarım ofisi ile tüm Türkiye'ye adını duyurmaya başladı. Yaklaşık 35 ilin tanıtım faaliyetlerini ekibiyle birlikte yapan Dedeoğlu, çizdiği karakterlere hayat vererek kentin markası haline getiriyor. Birçok kente farklı hizmetlerle tanıtımlarını sağlayan Çiğdem Dedeoğlu, herkesin hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söylüyor.

“Dijital ekranlarda programlarımızla bunu yapıyoruz”

Firma olarak yaptığı çalışmalardan bahseden Dedeoğlu, “Karakter çalışmalarımız var, markalara iletişim danışmanlık hizmeti yapıyoruz. Grafik tasarıma dair birçok hizmeti ekibimiz ile birlikte hem markalarımıza hem de kurumlarımıza veriyoruz. Marka elçilerimiz bizim tüm Türkiye'de aktif bir biçimde yaptığımız ve birçok il ve ilçeye kazandırdığımız ürünlerimiz diyebilirim. Marka elçilerimiz bizim 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilecek, herkesi mutlu edebilecek, gördüğünde bir tebessüm oluşturabilecek aynı zamanda da akılda kalabilecek maskotlarımız da diyoruz aynı zamanda. İlk başta onları çeşitli çizimlerle hayata geçiriyoruz. Daha sonra üç boyutlu hale geçiriyoruz. Dijital ekranlarda programlarımızla bunu yapıyoruz. Terzilerimiz ve heykeltıraşlarımız sayesinde de kostümlerini dikip kurumlara veriyoruz. Kurumlar bunları bütün etkinliklerinde, faaliyetlerinde kendilerini tanıtabilecekleri her yerde kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

“Eskişehir'de olmanın büyük faydasını görüyoruz”

Türkiye'nin her bölgesi için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Çiğdem Dedeoğlu, “Bunun yanında biz daha çok çizgi film animasyonları ile, promosyon ürünleri ile kitaplarıyla sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Eskişehir'den gittiğimizde İstanbul'dan geldiğimizi sanıyorlar. ‘İstanbul'dan bir firma mısınız?' diyorlar ama Eskişehir'den, Anadolu'dan gidiyoruz. Normalde burada olmanın da çok büyük bir faydasını görüyoruz. Çünkü birçok ile ve ilçeye yakın bir noktadayız. Eskişehir'den başladık, Kayseri, İstanbul, Ağrı, Karadeniz bölgesi, Güneydoğu bölgesine çalışmalar yaptık ve yapıyoruz. Mesela dün Erzurum'un bir projesini verdim, bir önceki gün Şanlıurfa'nın bir projesini verdim. Yaklaşık 35 ilde ve bunlara bağlı ilçelerde çalışmalarımızı aktif bir biçimde sürdürüyoruz. Girişimcilerimiz de önce hedeflerini belirlemeliler. Hiçbir zaman yılmadan, pes etmeden, sürdürülebilir bir biçimde yol almalılar. O yüzden sürdürülebilir bir hedef koymaları ve pes etmemeleri çok önemli. Hayal etmek de çok önemli ve hayal ettiklerinde hedeflerine ulaşırlar diye düşünüyorum” dedi.