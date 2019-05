Özel çocuklardan ‘Bizim de Hayallerimiz Var' fotoğraf sergisi

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gerçekleştirilen “Bizim de Hayallerimiz Var" sergisine ev sahipliği yaptı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü ile Sinema ve Televizyon bölümleri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında hazırlanan “Bizim de Hayallerimiz Var” fotoğraf sergisi, İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonu'nda açıldı. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Figen Ünal ve Doç. Dr. Hasan Çalışkan katılırken serginin hazırlanmasında emeği geçen Doktor Öğretim Üyesi Canan Uluyağcı, Doç. Dr. Sevil Bayçu ile birlikte dersin öğrencileri, fotoğrafları çeken özel gereksinimli öğrenciler ve öğrenci aileleri de salondaki yerini aldı.

“Özel bir öğrenci çıkış noktası oldu”

Serginin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Sevil Bayçu, “Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Sinema ve Televizyon Bölümü Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında üniversite öğrencileri ile birlikte özel gereksinimli öğrencilerle bir araya gelerek onların yeteneklerini yönlendirmeye ve başarılarıyla hepimizin gurur duymasını sağlamaya çalıştık. Bu sergi ile özel öğrencilerle bir araya geldiğimizde neler olabileceğini gördük. Güzel bir kaynaşma oldu” şeklinde konuştu. Sergiye konu olan hikayeye de değinen Bayçu, “Birkan adlı özel öğrenci, okulunda gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik esnasında öğrencilerimizden birinin boynundan fotoğraf makinesini aldı ve fotoğraf çekmeye başladı. Bu da bizim için çıkış noktası oldu. Diğer öğrenciler de inanılmaz bir yetenek gösterdi. Projede okulda yaptıkları ürünlerin veya çok sevdikleri bir objenin fotoğraflarını çeksinler şeklinde bir konu belirledik. Öğrencilerimiz de bu projede olmaktan gurur duydular. Bunu çok net gördük. Bu proje esnasında desteklerini esirgemeyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Erhan Eroğlu'na, Halkla İlişkiler Birimine ve Radyo A'ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Türkiye Yardım Sevenler Derneği Eskişehir şubesine de böyle bir okulu bize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından sergiye katılan özel öğrencilere ve projede görev alan İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerine katılım belgesi verildi.

“Özel gereksinimli bireylerin de hayatımızın içinde olabileceğini göstermek istiyoruz”

Etkinliğin sona ermesinin ardından sergiye giden süreci birlikte değerlendiren Doktor Öğretim Üyesi Canan Uluyağcı ile Doç. Dr. Sevil Bayçu, Toplumsal Hizmet Uygulamaları dersi sayesinde edindikleri deneyimlerin önemine değinerek, “Projelerimizi yaklaşık 5 yıldır TYSD Suzan Gürcanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu ile birlikte yapıyoruz. Bizler ve her dönem değişen öğrencilerimiz için müthiş bir deneyim oluyor. Biz aslında özel gereksinimli bireylerin de hayatımızın içinde olabileceğini göstermek istiyoruz. Yeteneklerini değerlendirebildik, onlara fırsatlar sunmaya çalıştık. Çocuklarının mutluluğunu sergide de gördük. Bu duygu inanılmaz. Günlük yaşamda engelli bireylerle karşılaşıldığında rahatsız olmamamız gerektiğini bu etkinlikte tekrar görmüş olduk. Onlarla birlikte bir şeyler yapmak her dönem bizi çok mutlu ediyor. Her yıl iki kez bir araya geliyoruz. Çocuklar buradan ayrıldıklarında mutlulukları gün boyu devam ediyor. Biz de onların hayatına dokunarak ayrı bir gurur ve mutluluk yaşıyoruz” dedi.