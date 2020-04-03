(Özel) Dijital ortamda karikatür eğitimi

Eskişehir'de yaşayan karikatüristler Atilla Yakşi ve Alper Tümay Tok, normalde sosyal medya üzerinden gençlere karikatür öğretiyor. Atilla Yakşi ve Alper Tümay Tok'tan karikatürü öğrenen çocuklar, daha önce harika çizimler ortaya çıkartırken, bu kez Korona virüsü çizime aldı. Çocukların evde kaldığı bu günlerde zamanını değerlendirmek için küçük çizerler olan Mehmet Ege Karalar, Metehan Barak, Kıvanç Okyay ve Nail Cenk Tunçkol, çizdikleri karikatürlerde Korona virüs olayına büyük bir duyarlıkla değindiler. Çocuklar, yaptığı çalışmalarla vatandaşlara Korona virüsün tehlikesini anlatırken bir kez daha ‘evde kal' mesajını verdi. Ayrıca çocuk çizerler virüs nedeniyle bu günlerde insanlar arasında mesafeli olması gerektiğini de yaptığı çalışmalarla ifade etti.

Sosyal medya üzerinden birçok küçük çizere ulaşan Atilla Yakşi, daha önce Tepebaşı Belediyesi Atilla Özer karikatürlü evde yaklaşık sekiz yıldır çocuklara gönüllü olarak karikatür öğrettiklerini belirtti. Yakşi, “Bu yıl Korona virüs yüzünden karikatür çalışmalarımızı ertelemek zorunda kaldık. Ancak zamanımı değerlendirmek için sosyal medyaya yöneldik ve çocuklara bu aracıyla öğretmeye başladık. Çalışmalar arasında gündemde olan Korona virüs hakkında bir toplumsal farkındalığı oluşturmak için bunun üzerinden çalıştık. Ve gerçekten güzel çizimler ortaya çıktı” dedi.

Diğer karikatürist olan Alper Tümay Tok ise, "Sosyal medya üzerinden gönüllü olarak karikatür öğretimi yapma düşüncesiyle yaklaşık 50'ye yakın karikatüre meraklı çocuğa ulaştık. Amacımız dünya ve ülkemizi saran bu Korona virüs belasının tez zamanda gitmesi. Bu anlamda biz de çocuklara ve gençlere hem karikatür öğretirken hem de onların farkındalıklarını geliştirme anlamında yardımcı oluyoruz. Hepsi harika karikatür çiziyorlar" diye aktardı.

Öte yandan sosyal medya üzerinden yapılan karikatür çalışmalarına Eskişehirli çizerler Yaşar Arda, Mehmet Günay Ercan, Mehmet Tarık Erşan Ozan Yıldız ve Feriye Güzeloğlu çalışmalara katılarak destek oluyorlar.