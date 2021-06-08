(ÖZEL) Doktorların hızı 4'üncü kattan düşen işçiyi hayata bağladı

Eskişehir'de çalıştığı binanın 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan ve felç kalan 37 yaşındaki işçi, doktorların hızlı müdahalesi ile hayata tutunurken, yeniden yürüyeceği gün için sabırsızlanıyor.

Eskişehir'de 28 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelen olayda, bir inşaatın 4'üncü katında çalıştığı sırada aşağı düşen 37 yaşındaki Elfesiya Çiftçi'nin omurga kemiğinde patlama kırığı oluştu. Bunun yanı sıra sol ayak bileği ve sol el bileğinde çok sayıda kırıklar meydana geldi. Eskişehir Şehir Hastanesine getirilen işçi, kısa sürede ameliyata alındı. Doktorların hızlı şekilde ameliyata almasıyla erken müdahale edilen işçi ilk etapta ayaklarımda kuvvet kaybı görüldü. Ameliyat sonrasında doktorlar tarafından yapılan müdahaleler sonrasında omurilikteki hasar onarıldı. Bu sayede işçi Elfesiya Çiftçi, yeniden ayaklarını oynatmaya başladı.

“Acil olarak ameliyata alarak, omurilikteki kemik parçalarını sağlamlaştırdık”

İşçiye hızlı şekilde müdahale ederek, kısa sürede hayata tutunmasını sağlayan Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Hakan Millet, yaptıkları ameliyat hakkında bilgi verdi. Hastanın öncelikle hastanenin acil servisine getirildiğini ifade eden Op. Dr. Millet, “ Yaptığımız muayene ve tetkikler sonrası sırtında 12'nci omurgada patlama kırığı, sol ayak bileği ve el bileğinde çoklu kırıklar tespit ettik. Her iki ayağında da hareketsizlik ve kendine çekememe durumu vardı. Acil şartlarda ameliyata aldık. Omurilikte ciddi yaralanma ve buna bağlı olarak da ayaklarında felç durumu söz konusuydu. 12'nci omurganın iki üstüne ve iki altına transpediküler vidalar koyarak sağlamlaştırdık. Omuriliğe batmış kemik parçalarını temizledik. Yaralanmaları onardık. Ameliyattan sonra ayağındaki güç kısım kısım geriye döndü. Ayaklarını çekebiliyor. Bizim için zor bir ameliyat oldu. Hastanın yaşının genç olması ve yapılan müdahalenin erken dönemde olmasına bağlı olarak hastanın ayağındaki güç tam denilebilecek şekilde geri geldi. Ağrıları devam ediyor ama ilerleyen süreçte fizik tedavi ile bunun da üstesinden geleceğiz. Bizim acil hastalarımız çok oluyor. Bu tarz ameliyatlar oluyor, erken dönemde bu kadar hızlı cevap alabildiğimiz birkaç hastadan bir tanesi diyebilirim” diye konuştu.

“4-6 ay içerisinde iyileşecektir”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Jankat Cankul ise, yaptıkları müdahaleler hakkında şunları söyledi:

“Beyin cerrahi ameliyatını takiben biz ameliyata devam ettik. Sol kaval kemiğinde çok parçalı kırıkları ve el bileğinde kırıklar vardı. Bunlar beyin cerrahinin yaptığı asli tedavinin devamı olarak yapıldı. Çok parçalı ve parçalı kırıklar olmasından dolayı 4-6 ay süresince iyileşmesi sürecektir.”

“Buradaki müdahalenin ardından beklemediğimiz bir konuma geldik”

İnşaattan düştükten sonra yapılan ameliyatlarla hayata tutunan 37 yaşındaki hasta Elfesiya Çiftçi ise yaşadığı olayı ve sonrası hakkında şöyle konuştu:

“Başımıza talihsiz bir kaza geldi. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünümüze de şükür. Erken müdahalenin ardından direkt buraya geldik. Buradaki müdahalenin ardından hiç beklemediğimiz konuma geldik. Dördüncü kattan düştüm. Kalkacağıma inanmadım. Hareketlerim şu anda çok iyi. Kırıklarım olduğu için ağrı olacak, ama ona da yapacak bir şey yok katlanacağız.”