(ÖZEL) Dükkân camlarını spreyle boyadılar, marifetlerini kayıt altına aldılar

Eskişehir'de gece saatlerinde dükkânların camlarına ve cephelerine sprey boyayla yazılar yazdıktan sonra cep telefonuyla kayıt altına alan 4 kişilik grup güvenlik kamerasına yansıdı. Grubun rahat tavırları ise görenleri adeta şoke etti.

Olay 6 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Hoşnudiye Mahallesi Kadife Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen 4 kişilik grup sokak üzerindeki dükkânların camlarına, cephelerine ve kentin işlek caddelerinden Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'ndeki reklam panolarına sprey boyayla yazılar yazdı. Sonrasında yazı yazdıkları yerlerin cep telefonuyla fotoğraflarını çeken grubun pişkin ve rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah dükkânlarını açmak için geldiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren esnaf, kendi imkânlarıyla yazıları temizledi. Bazı dükkân sahipleri ise emniyete giderek olayla ilgili şikâyette bulundu.

“12 yıldır ilk defa böyle bir şey başıma geldi”

Sokaktaki dükkânlardan birinde çalışan Osman Karakaş, bölgenin hafta sonu gece saatlerinde dahi kentin en işlek yerlerinden olduğunu ve emniyet güçlerinin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti. Karakaş, “12 yıldır ilk defa böyle bir şey başıma geldi. Dükkânın her yerini kırmızı spreyle boyamışlar. Şehrin göbeğinde bunun yapılmasını şiddetle kınıyorum. Emniyetin bu konuda hassasiyet göstermesini diliyorum. Ne amaçla ve neden yapıldığını bilmiyorum. Dükkânı açtığım zaman bütün camların kıpkırmızı olduğunu gördüm. Silmeye çalıştım ama çıkmadı. Sonra fotoğraflarını çektim ve emniyete haber verdim. Şehrin en işlek caddesi ve sokağında olmaması lazımdı. Karşıdaki bayi ve yandaki dükkâna da yapmışlar. Buna bir çare bulunması lazım, bulunup cezalandırılması lazım. Yazıların da ne olduğu belli değil. Çok rahat hareket ediyorlar. Önce bayiden başlıyorlar, sonra benim camlara geliyorlar” dedi.