Özel EOSB Meslek Lisesi Eskişehir'in nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Müdür Cırıt'a okul hakkında bilgi veren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, amaçlarının nitelikli insan gücünü en iyi şekilde eğitip, iş hayatına hazırlamak olduğunu söyledi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, beraberindeki Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube başkanları, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, idareciler ve öğretmenler yer aldı. Atölyeler, sınıflar ve spor salonunda incelemelerde bulunan Müdür Cırıt, okul hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okulu kurmalarındaki amaçlarının Eskişehir sanayisinin katma değerli ürün yapısının geliştirmesine imkân sağlayacak nitelikli insan gücünü en iyi şekilde eğitip, iş hayatına hazırlamak olduğunu söyledi. Küpeli, “Eskişehir OSB yönetimi olarak il sanayimizin çok uzun yıllardır hayalini kurduğu bir projeyi hayata geçirmek için çıktığımız yolda bugün geldiğimiz noktada o hayallerin gerçeğe nasıl dönüştüğünü hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz son teknolojik sistemler kullanılarak verilen eğitimle Eskişehir Organize Sanayi Bölgemizdeki işletmelerin nitelikli personel ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak. Bu okul adeta bir fabrika gibi hizmet verecek. Eskişehir OSB Meslek Lisesi ülkemizde ve Eskişehir'de adeta bir yıldız gibi parlıyor. Meslek liseleri arasında ülkemizin en iyi ve seçkin okulunu yaptık. Halkımızın ilgisi de bunun bir kanıtı. İlerleyen yıllarda her yıl ortalama 390 kişi civarında iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız. Buradan yetişen gençlerimiz sanayimizin inovatif gelişim ve dönüşümüne çok büyük katkı sağlayacaklar. Bu okula çok ciddi bir yatırım yaptık, bir yerde devletimizi bu harcamayı yapmaktan kurtardık. Biz mesleki eğitim konusunda elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Bütün gücümüzle Eskişehir sanayiine hizmet etmek için çalışıyoruz. İnşallah birkaç yıl sonra okulumuzdan ilk mezunlarımızı vermeye başlayacağız” diye konuştu.

“Halkımızdan yoğun bir talep oldu”

Okul hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'a bilgi veren Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, “Eskişehir sanayisinin yaklaşık 15-20 yıldır hayalini kurduğu okulumuz, 2019 yılında ilk 100 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. 2019 yılının son aylarında bu gördüğünüz modern kampüs binamızın yapım çalışmalarına başladık. Geçen yıl aldığımız öğrencilerle okulumuzun toplam öğrenci sayısı 373 kişiye çıktı. Bu yıl da 9. sınıfa 390 yeni öğrenci daha aldık. 3 bölümümüzün yanı sıra bu yıl ayrıca iki ana bölümü daha eğitime açıyoruz. Okulumuza çocuklarını göndermek isteyen halkımızdan yoğun bir talep oldu. 500'ün üzerinde başvuru aldık. İnşallah birkaç yıl sonra okulumuzdaki öğrenci sayısının bin 560 kişiye çıktığını da göreceksiniz” dedi.

“Çok büyük iş çıkardınız”

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimini tebrik ederek, “Şehrimizde böylesine değerli son derece modern, çağın gereklerini yerine getiren bir okulun inşa edilmiş olması bizleri son derece mutlu ediyor. Çok büyük iş çıkardınız. Türkiye'ye örnek bir okul inşa ettiniz. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Nadir Küpeli başta olmak üzere Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Sayın Metin Saraç, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yanı sıra okulun yapımında emeği geçen tüm herkesi kutluyorum. Buradan yetişen çocuklarımız birer altın bilezik ile mezun olacaklar. İlimize ve sanayimize hizmet edecekler. Eminin ki bu okulumuz ara eleman ihtiyacına cevap verecektir” ifadelerini kullandı.