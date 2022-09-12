Özel EOSB Meslek Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni düzenlendi

Özel Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen açılış törenine, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve Okul Kurucu Temsilcisi Metin Saraç, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Burada gelecek var”

Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç, “4 yıl önce 100 öğrenci ile başladığımız yolculuğumuz bin 150 öğrenci ile devam ediyor. Önümüzdeki yıl bin 560 öğrenci ile planlanan kadroya ulaşacağız ve her yıl 390 öğrenci mezun edeceğiz. OSB Yönetim Kurulu olarak inşallah Eskişehir ve Türkiye sanayisine özgüvenli, iyi yetiştirilmiş mezunlar verecek olmanın haklı gururunu yaşayacağız” dedi. “Burada gelecek var” diyen Saraç, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Sizler, Türkiye'nin en iyi okullarından biri olan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuma şansına sahip olan öğrencilerinizdensiniz. Burada gelecek var. Burada idealleriniz ve hayalleriniz olacak, bunu iyi değerlendirin. Kendinizi özgüvenli ve başarılı bireyler olarak yetiştirin. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en gözde ve en iyi okulu

Daha sonra söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 2019 yılında kurulan okulun kısa sürede Türkiye'nin en seçkin okullarından biri haline geldiğini ifade ederek, “Okulumuz gerek modern teknik altyapısıyla, gerekse de öğrencilerimizin kısa sürede birçok alanda kazandıkları üstün başarılarla hızla ülkemizde marka bir okul olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, meslek liseleri kategorisinde, Türkiye'nin en gözde ve en iyi okulu haline geldi” dedi.

100. yılda 100 öğrenci mezun olacak

Başkan Küpeli, bu yılın kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ilk mezunları verecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Bizim için bu eğitim ve öğretim dönemi çok daha anlamlı. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu anlamlı yılda ilk mezunlarımızı vermiş olacağız. İnşallah ilk 100 öğrencimizi mezun olacak. Okulumuzdan mezun olacak olan gençlerimiz sanayimizin gelişim ve dönüşümüne büyük katkı sağlayacaklar. Sanayimizin en önemli ve kritik gücünü oluşturacaklar” diye konuştu.

Ülkenin geleceğini inşa edecek olan sizlersiniz

Öğrencilere seslenen Başkan Küpeli, “Sizleri çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizlerin üstüne titriyoruz. Sizlerin başarınız ve geleceğiniz için hep birlikte çalışıyor, hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan, gelecekte bu ülkenin sorumluluğunu üstlenecek olan; ülkemizin, milletimizin refahını, gelişmişliğini artıracak olan sizlersiniz. Ülkemizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini sahip çıkan insanlar olmanızı istiyoruz. Bu değerleri koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren yurttaşlar olmalısınız. Sizler, öğrenim gördüğünüz süre boyunca pek çok şey öğreneceksiniz ama önemli olan sadece öğrenmek değildir, öğrendiklerinizi hayata geçirmek ve onu davranış haline getirmek ve sonuçlar çıkarmaktır” ifadelerinde bulundu.